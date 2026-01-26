ঢাকা-১৪ আসনে দিনভর প্রচার চালিয়েছেন এই আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সানজিদা ইসলাম। ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬
রাজনীতি

আমি খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে এসেছি, আপনারা আমাকে ধানের শীষে ভোট দেবেন: সানজিদা ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

মিরপুর, শাহ আলী ও দারুস সালাম এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৪ আসনে গতকাল সোমবার দিনভর নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সানজিদা ইসলাম। দলীয় প্রতীক ধানের শীষের পক্ষে প্রচারপত্র নিয়ে ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন এই প্রার্থী। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

প্রচারের সময় বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফার আলোকে উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সানজিদা ইসলাম ভোটারদের বলেন, ‘আমি খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে এসেছি। আপনারা আমাকে ধানের শীষে ভোট দেবেন।’ এ সময় ভোটাররাও সাড়া দিয়ে বলেন, তাঁরা ধানের শীষে ভোট দেবেন।

গতকাল সকালে গাবতলীর সিটি কলোনি এলাকায় একটি অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র উদ্বোধনের পর স্থানীয় বনগাঁও থেকে নির্বাচনী গণসংযোগ শুরু করেন সানজিদা ইসলাম। এরপর ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে সাধাপুর, চাকুলিয়া, নিকরাইল, পাছবনগ্রাম, বনগ্রাম, কোন্ডা, বালিঘাটাসহ আশপাশের এলাকায় জনসংযোগ করেন তিনি।

বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সানজিদা ইসলাম সাভারের বনগ্রামের বালিঘাটা এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালান। ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচারে নেমে সানজিদা পায়ে হেঁটে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন ও দোয়া চান। সুযোগ পেলে ভোটারদের সমস্যার সমাধান, এলাকার উন্নয়নসহ নানা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

বালিঘাটা এলাকায় প্রচারণার সময় সানজিদা ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘ভোটাররা ধানের শীষের পক্ষে আছেন। তাঁরা উন্নয়নের জন্য এবারও বিএনপিকে জয়ী করবেন।’

