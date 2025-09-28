রাষ্ট্রের দায়িত্ব পেলে জামায়াতের মূল এজেন্ডা কী হবে, আমিরের কাছে জানতে চাইল ইইউ প্রতিনিধিদল

জামায়াতে ইসলামী যদি আগামীতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পায়, তাহলে মূল এজেন্ডা কী হবে—আজ রোববার দ্বিপক্ষীয় এক বৈঠকে জামায়াতের আমিরের কাছে জানতে চেয়েছে ঢাকা সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল।
বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার সাংবাদিকদের বলেছেন, এ ব্যাপারে জামায়াতের আমির তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো—প্রথমত, দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নৈতিকতা, উৎপাদনমুখী, কারিগরি দক্ষতা, বৈষয়িক, মানবিক—সব দিক থেকে নাগরিকেরা যাতে যোগ্য হতে পারে, সে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয়ত, সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি চেপে বসেছে। জামায়াতে ইসলামী দায়িত্ব পেলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা হবে। তৃতীয়ত, সোশ্যাল জাস্টিস (সামাজিক ন্যায়বিচার) প্রতিষ্ঠা করা হবে।
এ প্রসঙ্গে ইইউ প্রতিনিধিদলকে জামায়াতের আমির আরও বলেন, বিগত দেড় যুগে গণতন্ত্র দমন, বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়ন, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, জামায়াত আগামী ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত। তবে শর্ত হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান করে তার আলোকে সে নির্বাচন অবশ্যই অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।
উচ্চ পর্যায়ের ইইউ প্রতিনিধিদলটি দুপুরে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে তাঁর বসুন্ধরার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেন। এর আগে সকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত গ্যাব্রিয়েল সিস্তিয়াগা ওচোয়া ডি চিনচেত্রুও তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ইইউ প্রতিনিধিদল জানিয়েছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ই তাদের সফরের মূল উদ্দেশ্য। তারা নির্বাচনকালীন ৬৪টি জেলায় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালানোর পরিকল্পনা করেছে এবং প্রতিটি জেলায় একজন প্রতিনিধি পাঠাবে। নির্বাচন শেষে পর্যবেক্ষণের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে বলে তারা জামায়াতের আমিরকে অবহিত করে।
বৈঠকে জামায়াতের আমির প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন, শুধু নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নয়, বরং একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ইইউর কারিগরি সহযোগিতা প্রয়োজন।
বৈঠকে প্রবাসীদের ভোট ও ভোটাধিকার সম্পর্কে জানতে চেয়েছে ইইউ প্রতিনিধিদল। তখন জামায়াতের আমির বলেছেন, জামায়াতে ইসলামীই প্রথম প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে দাবি তুলেছে। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন বরাবর জামায়াতের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ও সরকার তা গ্রহণ করে ইতিমধ্যে প্রবাসীরা যাতে ভোট দিতে পারেন, সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
ইইউ প্রতিনিধিদল জানিয়েছে, তারা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই আবার বাংলাদেশ সফরে আসবে এবং ঘনিষ্ঠভাবে মতবিনিময় করবে।
বৈঠকে ইইউ প্রতিনিধিদলের টিম লিডার ইলেকটোরাল ও পলিটিক্যাল এক্সপার্ট মেটে বাক্কেন, লিগ্যাল এক্সপার্ট ম্যানুয়েল ওয়ালি এবং ডেপুটি হেড অব ডেলিগেশন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশন টু বাংলাদেশ বেইবা জারিনা উপস্থিত ছিলেন। জামায়াতের পক্ষে সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন, ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াতের মেডিকেল থানার আমির এস এম খালিদুজ্জামান এবং আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মাহমুদুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।
স্পেনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
আজ সকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত গ্যাব্রিয়েল সিস্তিয়াগা ওচোয়া ডি চিনচেত্রু জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
জামায়াতের পৃথক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে তারা বাংলাদেশে বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশ ও স্পেনের দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিনিয়োগ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। বৈঠকের শুরুতেই স্পেনের রাষ্ট্রদূত দলের আমিরের স্বাস্থ্যের খবর নেন এবং তাঁর সুস্থতা কামনা করেন। এ সময় রাষ্ট্রদূত ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রতি স্পেনের দৃঢ় সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও স্পেনের দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা আরও জোরদার হবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।
এ বৈঠকেও জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াতের মেডিকেল থানার আমির এস এম খালিদুজ্জামান ও আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মাহমুদুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।