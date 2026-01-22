‘মসলার বিনিময়ে’ ভোট বিক্রি ঠেকাতে সতর্ক থাকুন: বিএনপির প্রার্থী হামিদুর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৭ আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থী হামিদুর রহমান বলেছেন, কোনো প্রার্থীর দেওয়া ‘মসলার বিনিময়ে’ ভোটাররা যাতে তাঁদের মূল্যবান ভোট বিক্রি না করেন, সে বিষয়ে যুবদলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর পুরান ঢাকার শায়েস্তা খান রোডের শায়েস্তা খান কমিউনিটি সেন্টারে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন হামিদুর রহমান। এই মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে তিনি ঢাকা-৭ আসনে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন।
লালবাগ, চকবাজার, বংশাল, কামরাঙ্গীরচর (আংশিক) ও কোতোয়ালি (আংশিক) থানা এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-৭ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে লড়ছেন হামিদুর রহমান। সংসদ নির্বাচনে তাঁর অংশগ্রহণ এবারই প্রথম।
মতবিনিময় সভায় হামিদুর রহমান ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনাকে কেউ মসলা দিল আর আপনার ভোটটা বিক্রি করে দিলেন, এটা কিন্তু ঠিক না।’
সভায় উপস্থিত যুবদলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে ধানের শীষের এই প্রার্থী বলেন, ‘ভোটারদের কাছে যান। ধানের শীষের পক্ষে ভোটারদের বোঝান। মানুষ যেন ধানের শীষে ভোট দেয়।’
টাকার বিনিময়ে ভোট বিক্রি না করার আহ্বান জানিয়ে হামিদুর রহমান বলেন, ‘ভোটটা প্রকৃত মানুষকে দেবেন। কারণ, আপনার এই ভোটটা সংসদে যাবে। দুই, তিন, পাঁচ হাজার টাকায় ভোটটা বিক্রি করে দেবেন না।’
‘জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে ইসলাম শব্দটা যায় না’ উল্লেখ করে সভায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার এনামুল হক বলেন, ‘তাদের আওয়ামী জামায়াত বলতে হবে।’ তিনি অভিযোগ করেন, ঢাকা-৭ আসনে ১০-দলীয় জোটের যে প্রার্থী আছেন, তিনি তাঁর ব্যবসার জন্য এর আগে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করেছেন।
এ সময় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নেতা-কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিএনপির পক্ষে যেসব নেতা-কর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে না, আগামী দিনে তাঁদের দলে রাখা হবে না।
মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ গাফফার।