নির্বাচন পর্যবেক্ষক হতে তিন শতাধিক দেশি সংস্থার আবেদন

নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করেছে তিন শতাধিক দেশি সংস্থা। গত রোববার ছিল দেশি পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদনের শেষ দিন। নির্ধারিত সময়ে কত আবেদন জমা পড়েছে, তা আজ মঙ্গলবার প্রকাশ করেছে ইসি।
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. আশাদুল হক জানান, নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন পর্যবেক্ষক (দেশি) সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত সময় ১০ আগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে ৩১৮টি আবেদন পাওয়া গেছে। নির্ধারিত সময়ের পর আবেদন পাওয়া গেছে ১৩টি।
দেশি কোনো সংস্থা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চাইলে ইসিতে নিবন্ধিত হতে হয়। গত ১৮ জুলাই আগের নিবন্ধিত ৯৬টি স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার সব কটির নিবন্ধন বাতিল করার কথা জানায় ইসি। আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ইসি নতুন করে পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধন দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। গত ২৭ জুলাই নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহ্বান করে ইসি।