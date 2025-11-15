রাজধানীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের চার নেতা–কর্মী আটক

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুবলীগের চার নেতা-কর্মীকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর (ডিএমপি) গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
আজ শনিবার সন্ধ্যায় ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। ডিবির একাধিক টিম এ অভিযান চালায়।
আটক নেতা-কর্মীরা হলেন যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক বাবলুর রহমান (৪০), ঢাকার সবুজবাগ থানার ৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সহসভাপতি মো. রনি (৩৭), চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শরীফ হোসেন (৪৩) এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য মো. মোস্তাফিজুর রহমান (৫০)।
ডিবির বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপি জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সবুজবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে রনিকে গ্রেপ্তার করে ডিবির মতিঝিল বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিম।
আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে ডিবি গুলশান বিভাগের একটি টিম মিরপুর-১১ থেকে বাবলুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। এর আগে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মিরপুরে অভিযান চালিয়ে শরীফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মিরপুর থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ডিবি গুলশান বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিম।