গণতন্ত্র মঞ্চ ৪ অক্টোবরের মধ্যেই প্রাথমিক প্রার্থী বাছাই শেষ করবে

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আগামী ৪ অক্টোবরের মধ্যে নিজেদের প্রার্থী তালিকা তৈরি করে প্রাথমিক বাছাইপর্ব সম্পন্ন করবে গণতন্ত্র মঞ্চের ছয়টি দল। আজ শনিবার জোটের শরিক নাগরিক ঐক্যের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গণতন্ত্র মঞ্চের পরিচালনা পরিষদের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।
পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গণতন্ত্র মঞ্চের পরিচালনা পরিষদের জরুরি সভায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণতন্ত্রের মঞ্চের অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া সভা থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আসন্ন দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ।
সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাতে কোনোভাবেই অস্থিতিশীল না হয়ে ওঠে এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যাতে সংস্কার বাস্তবায়ন করা যায়, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের ভেতরে অধিকতর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব আরোপ করেন নেতারা।
আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছাতে প্রথম পর্যায়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), গণ অধিকার পরিষদ এবং আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বাম দল ও অন্যান্য ক্রিয়াশীল দলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলেও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
সভায় নেতারা বলেন, যখন আলাপ–আলোচনার পথ খোলা আছে এবং নানান ধরনের রাজনৈতিক অবস্থানের ভিন্নতা সত্ত্বেও অনেকগুলো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো গেছে, তখন আরও কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব। কোনো সংঘাতের ভেতর দেশকে ঠেলে না দিয়ে বরং আলাপ–আলোচনার ভেতর দিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সর্বজনগ্রাহ্য পথ তৈরি করা সম্ভব।
একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উত্তরণ এই মুহূর্তে জনগণের আকাঙ্ক্ষা উল্লেখ করে নেতারা আরও বলেন, এটি বাস্তবায়ন করাই রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই লক্ষ্যে গণতন্ত্র মঞ্চ তার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করবে।
ভাসানী জনশক্তি পার্টির চেয়ারম্যান শেখ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংগতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জুনায়েদ সাকি, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ূম, জেএসডির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি তানিয়া রব প্রমুখ।