আগামী নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র হবে সাড়ে ৪২ হাজারের বেশি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে ৪২ হাজার ৬১৮টি। আজ বুধবার দুপুরে নির্বাচন ভবনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।
২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভোটকেন্দ্র নিয়ে দাবি ও আপত্তি দেওয়া যাবে। আগামী ১২ অক্টোবরের মধ্যে দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে। আইন অনুযায়ী, ভোটের তারিখের অন্তত ২৫ দিন আগে আসনভিত্তিক ভোটকেন্দ্রের গেজেট প্রকাশ করতে হবে।
ইসি সচিব জানান, এখন সারা দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৬১ লাখ ৬১ হাজার ২০১ জন। গড়ে ৩০ হাজার ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে ৪২ হাজার ৬১৮টি। আগামী নির্বাচনের জন্য সারা দেশে মোট ভোটকক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৪৬টি। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারদের জন্য ভোটকক্ষ থাকবে ১ লাখ ১৪ হাজার ৯৩৯টি এবং নারী ভোটারদের জন্য ভোটকক্ষ থাকবে ১ লাখ ২৯ হাজার ১০৭টি।
সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ১১ কোটি ৯১ লাখ ভোটারের বিপরীতে ভোটকেন্দ্র ছিল ৪২ হাজার ১৫০টি। সেখানে ভোটকক্ষ ছিল ২ লাখ ৬১ হাজার ৪৭২টি।