রুহুল আমিন দুলাল
রাজনীতি

পিরোজপুর–৩ আসনে বেসরকারি ফলে বিএনপির রুহুল আমিন দুলাল বিজয়ী

নিজস্ব প্রতিবেদকপিরোজপুর থেকে

পিরোজপুর–৩ আসনে পোস্টাল ভোটকেন্দ্র ছাড়া বাকি ৮৫টি কেন্দ্রের বেসরকারি ফলে ধানের শীষ প্রতীকে রুহুল আমিন দুলাল বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ৬৩ হাজার ১৩২ ভোট পেয়েছেন।

নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী রুস্তম আলী ফরাজী হাতপাখা প্রতীকে পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৬২৩ ভোট। আর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী শামীম হামিদী শাপলা কলি প্রতীকে পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৩১২ ভোট। মঠবাড়িয়া উপজেলা প্রশাসন এ তথ্য ঘোষণা করেছে।

এ আসন মঠবাড়িয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত। ২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ‘মানুষকে হুমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং নীতি ও আদর্শ-পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকে দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার কারণে’ দুলালকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। অবশ্য পরে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

