এস এ সিদ্দিক
রাজনীতি

বিএনপি থেকে এস এ সিদ্দিককে বহিষ্কার

বিশেষ প্রতিনিধিঢাকা

রাজধানীর দারুস সালাম থানা বিএনপির আহ্বায়ক এস এ সিদ্দিককে (সাজু) দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপি গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছে। সূত্র বলছে, তিনি দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেওয়ায় দল থেকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এস এ সিদ্দিক বিএনপি থেকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন। কিন্তু না পেয়ে তিনি মিরপুর, শাহ আলী ও দারুস সালাম এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। তিনি ফুটবল প্রতীকও পেয়েছেন। এই আসনে বিএনপি গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন ‘মায়ের ডাক’-এর সমন্বয়ক সানজিদা ইসলামকে (তুলি) প্রার্থী করেছে।

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য দারুস সালাম থানা বিএনপির আহ্বায়ক এস এ সিদ্দিককে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পদ–পদবি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে বিজ্ঞপ্তিতে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য বা সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

