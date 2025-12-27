ঝিনাইদহ-৪ আসন থেকে বিএনপির দলীয় প্রতীক ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ পাবেন রাশেদ খান। আজ শনিবার দুপুরে বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে রাশেদ খান দলে যোগ দেন
ঝিনাইদহ-৪ আসন থেকে বিএনপির দলীয় প্রতীক ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ পাবেন রাশেদ খান। আজ শনিবার দুপুরে বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে রাশেদ খান দলে যোগ দেন
রাজনীতি

আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিলেন রাশেদ খান

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা‎

গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দিলেন রাশেদ খান। আজ শনিবার দুপুরে বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন।

ঝিনাইদহ-৪ আসন থেকে বিএনপির দলীয় প্রতীক ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ পাবেন রাশেদ খান।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের হাতে ফুল দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশেদ খান দলে যোগ দেন। এরপর বিএনপি থেকে রাশেদ খানের মনোনয়নের ঘোষণা দেন ফখরুল। এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের সব নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাশেদ খানকে বিজয়ী করতে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

শুক্রবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো গণ অধিকার পরিষদের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলের উচ্চতর পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলীয় শৃঙ্খলাপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় দল থেকে সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

Also read:বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন গণ অধিকারের রাশেদ খান
আরও পড়ুন