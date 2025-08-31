নুরুল হকের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে খালেদা জিয়া গতকাল রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান
নুরুল হকের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন খালেদা জিয়া

গণ অধিকার পরিষদের আহত সভাপতি নুরুল হকের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

পোস্টে বলা হয়, হামলায় আহত নুরুল হকের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে খালেদা জিয়া গতকাল রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য ও চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।

পোস্টে বলা হয়, নুরুল হকের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করছেন খালেদা জিয়া। তিনি মর্মাহত। তিনি এর নিন্দা জানিয়েছেন।

পাশাপাশি নুরুল হকের যথাযথ সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে খালেদা জিয়া অনুরোধ জানিয়েছেন বলে পোস্টে উল্লেখ করা হয়।

পোস্টে বলা হয়, নুরুল হকের দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছেন খালেদা জিয়া।

গত শুক্রবার রাতে জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষকে ঘিরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটায় নুরুল হক আহত হন। অন্তর্বর্তী সরকারসহ দেশের প্রায় সব দল এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

নুরুল হকের চিকিৎসায় উচ্চপর্যায়ের মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। গতকাল সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান জানান, নুরুল হকের মাথায় আঘাত রয়েছে। তাঁর নাকের হাড় ভেঙে গেছে। এ কারণে গত শুক্রবার অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তবে সে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে। তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। তবে ৪৮ ঘণ্টার আগে নুরুল হক আশঙ্কামুক্ত, তা বলা সম্ভব নয়।

নুরুল হকের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে গণ অধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদের সদস্য আবু হানিফ জানান, গতকাল রাত আটটায় চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আরও ৩৬ ঘণ্টা আইসিইউতে পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। তারপর শারীরিক অবস্থা দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

