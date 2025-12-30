খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের গুণাবলি দিয়ে দেশ গড়ার চেষ্টা করা হবে: মান্না

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের গুণাবলি নিয়ে আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে, এই পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মাহমুদুর রহমান মান্না। এর আগে তিনি গুলশান কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে খোলা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন।
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি বলেন, ‘আমি খুব অনুভব করি, বাংলাদেশের আন্দোলনে তাঁর একটি অবিস্মরণীয় অবদান ছিল।’
মাহমুদুর রহমান মান্না আরও বলেন, ‘এই দেশে যেখানে বড় রকম আপসকামিতা চলে, সেখানে তাঁর আপসহীনতায় অবিচল থাকার দৃঢ়তা ছিল। গত ১৫ বছর ধরে তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছেন, প্রচুর কষ্ট সহ্য করেছেন।’
নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক বলেন, ‘খুবই প্রত্যাশা ছিল, ফ্যাসিবাদের পতনের পরে যখন আমরা নতুন করে গণতন্ত্রের দেশ গড়ব, শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন দেশ গড়ব; সেখানেও তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উনি থাকতে পারলেন না।’
খালেদা জিয়াকে হারানোর স্মৃতি অনেক দিন বয়ে বেড়াতে হবে উল্লেখ করে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, ‘দেশের কোটি কোটি মানুষ তাঁকে খুব করে চাইছিল। যখন দেশটায় ভালো কিছু হবে, তখন একজন ভালো মানুষ আমাদের সঙ্গে থাকতে পারলেন না। এই দুঃখ আমাদের অনেক দিন বয়ে বেড়াতে হবে।’