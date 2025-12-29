দীর্ঘ ১৭ বছর পর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তারেক রহমান। সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর বিকেলে।
রাজনীতি

দেড় যুগ পর বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে

দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলার আহ্বান তারেক রহমানের

বাসস ঢাকা

বিএনপির নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘আসুন, যাঁর যতটুকু অবস্থান আছে, সেই অবস্থান থেকে দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করি।’ তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর মা ও দলের চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জন্য নেতা–কর্মীদের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশি সময় পর সোমবার বিকেল চারটার দিকে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যান তারেক রহমান। কার্যালয়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সড়কে থাকা নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে এক মিনিট বক্তব্য দেন তিনি।

নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, ‘আজ এখানে কোনো অনুষ্ঠান নেই। রাস্তা বন্ধ রাখলে সাধারণ মানুষের চলাফেরায় অসুবিধা হবে। তাই আমরা চেষ্টা করব রাস্তাটি যত দ্রুত সম্ভব খুলে দেওয়ার জন্য, যেন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন।’

তারেক রহমান বলেন, ‘ইনশা আল্লাহ, আপনাদের সঙ্গে যখন কর্মসূচি থাকবে, আমি বক্তব্য রাখব। সবাই আমার জন্য ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করবেন। ইনশা আল্লাহ আমিও দোয়া করি যে সবাই সুস্থ ও ভালো থাকুন। আমাদের যাঁর যতটুকু অবস্থান আছে, সেখান থেকে আসুন আমরা আমাদের দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করি।’

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে আরও বলেন, ‘যাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব, আমরা সচেষ্ট হই। কোথাও যদি রাস্তায় এক টুকরো কাগজ পড়ে থাকে, ময়লা হয়ে থাকে, তা আমরা সরিয়ে দেব। এভাবে ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে আসুন আমরা দেশটাকে গড়ে তুলি।’

এর আগে তারেক রহমান দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছালে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ও কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান ফুল দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এ সময় বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘ ১৭ বছর পর যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন থেকে ২৫ ডিসেম্বর সপরিবার দেশে ফেরেন তারেক রহমান। গত রোববার গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান তিনি। গতকাল যান কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে।

