শহিদুল আলমের মুক্তির জন্য সোচ্চার হতে হবে: তাসলিমা আখতার

ফিলিস্তিনমুখী ফ্রিডম ফ্লোটিলার সংযুক্ত বহর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর কাছে আটক দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আলোকচিত্রী শহিদুল আলমের মুক্তির জন্য সোচ্চার হতে আহ্বান জানিয়েছেন গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য ও বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে শহিদুল আলমের মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ ভূমিকা নিতে হবে বলেন তাসলিমা আখতার।
গতকাল বুধবার গণসংহতি আন্দোলনের উদ্যোগে ঢাকার ইস্কাটনের বিয়ামের গলির মাঠে আয়োজিত সংহতি সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এসব দাবি জানান তাসলিমা আখতার।
তাসলিমা আখতার বলেন, ‘শহিদুল আলম এবং রুহি লোরেনের মতো সারা বিশ্ব থেকে আসা মানুষেরা গ্লোবাল ফ্লোটিলা নিয়ে ফিলিস্তিনের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। তাঁদের অপহরণের এ ঘটনা মানবতার কণ্ঠরোধ। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।’
গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূইয়া বলেন, সারা পৃথিবীতে শ্রমিকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ রাস্তায় নেমেছে ফিলিস্তিনের পক্ষে। সারা বিশ্বের মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ জরুরি বলেন তিনি।
বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈকত আরিফের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউটের শিক্ষক নাসিমা, সমগীতের ঢাকা অঞ্চলের সাবেক সভাপতি রেবেকা নীলা, প্রতিবেশ আন্দোলনের সংগঠক আবদুল্লাহ নাদভী, গণসংহতি আন্দোলনের সাংগঠনিক উপকমিটির সদস্য সাইফুল্লাহ সিদ্দিক প্রমুখ।
উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীপক কুমার রায়, অ্যাকটিভিস্ট-শিক্ষক নাদিরা ইয়াসমিন, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহীম চৌধুরী, গণসংহতি আন্দোলনের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক মো. সেলিমুজ্জামান প্রমুখ।
সমাবেশ শেষে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিবাদী মিছিল নিয়ে ইস্কাটন-মগবাজার এলাকা ঘোরেন।