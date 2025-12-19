সংকটকে যারা কাজে লাগাতে চায়, তারা দেশের শত্রু: মির্জা ফখরুল

দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। দেশের সংকটময় পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে যারা এমন কাজ করে, তাদের দেশের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেন তিনি।
প্রথম আলো, ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার পর আজ শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেন মির্জা ফখরুল। সেখানে তিনি প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি জানমাল রক্ষায় দায়িত্বের কথাও অন্তর্বর্তী সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন।
দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত জুলাই অভ্যুত্থানের মুখ শরিফ ওসমান বিন হাদি বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়ার পর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পুঁজি করে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার কার্যালয়ে সন্ত্রাসী আক্রমণ চালায়।
ফেসবুক পোস্টে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘শহীদ হাদির মৃত্যুতে শোকার্ত জাতি যখন সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করছে, তখন ডেইলি স্টার প্রথম আলোসহ বিভিন্ন পত্রিকা প্রতিষ্ঠান, বরেণ্য সাংবাদিক নূরুল কবীরসহ আরও অনেকের ওপর হীন হামলা সংঘটিত হলো।’
এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘দেশের সংকটময় মুহূর্তকে কাজে লাগানোর জন্য যারা অপেক্ষা করে, এরা এই দেশের শত্রু। তারা অপেক্ষা করে সংকটের।’
দেশে প্রতিটি নাগরিকের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব সরকারের উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘হাদির আততায়ীর বিচার এবং প্রতিটি মব সন্ত্রাসের বিচার করতে হবে।’
এক বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন মব সন্ত্রাস পুরো জাতিকে বিভক্ত করেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের পতনের পরে সরকারের প্রথম দায়িত্ব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন করা।’
বিএনপি মহাসচিব সব পক্ষকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।