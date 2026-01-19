ভোটটা যাতে সুন্দরভাবে করতে পারি, সেই সহায়তা দরকার: সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ভোট যাতে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়, সে জন্য সবার সহায়তা দরকার। তাঁরা চান, সবার অংশগ্রহণে একটা সুন্দর নির্বাচন হোক।
গতকাল রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের অডিটোরিয়ামে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার মনোনয়নপত্র গ্রহণ-বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে টানা ৯ দিনের আপিল শুনানি শেষে আপিলকারী-আইনজীবীদের উদ্দেশে এ কথা বলেন সিইসি। তাঁর সভাপতিত্বে পূর্ণাঙ্গ কমিশন এই আপিল শুনানি গ্রহণ করেন।
নাসির উদ্দিন বলেন, ‘আপিল নিষ্পত্তি করতে আপনারা সুন্দরভাবে সহায়তা করেছেন। এটা শেষ সহায়তা নয়। ভোটটা যাতে সুন্দরভাবে করতে পারি, সেই সহায়তা দরকার। সেই সহায়তা চাই।’
সবার অংশগ্রহণে একটা সুন্দর নির্বাচন হোক—এই প্রত্যাশার কথা জানান সিইসি। তিনি বলেন, ‘আমাদের কিছু কার্যক্রমে আপনারা হয়তো আমাদের সমালোচনা করতে পারেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১ শতাংশ ভোটের বিষয়টা আমরা কীভাবে ছেড়ে দিয়েছি, এটা আপনারা দেখেছেন। কারণ, আমরা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চেয়েছি। আমরা চাই যে সবার অংশগ্রহণে একটা সুন্দর নির্বাচন হোক। সে বিষয়ে আপনারা সহযোগিতা না করলে কিন্তু হবে না।’
নাসির উদ্দিন আরও বলেন, ‘আমি খুবই খুশি যে আমাদের দেশের মানুষ এত সচেতন। বিশেষ করে তরুণেরা। আমি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে, আমার টিমের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।’
আপিলে কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি বলে মন্তব্য করেন সিইসি। তিনি বলেন, ‘কোনো পক্ষপাতিত্ব করে কোনো রায় আমরা দেইনি। আমরা অনেক বিশ্লেষণ করে যেটা সঠিক মনে করেছি, আল্লাহ–তাআলার তরফ থেকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ক্যাপাসির আলোকে করেছি। আমি আশা করব, ভবিষ্যতে আপনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাব।’