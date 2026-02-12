ঢাকা-৮ এ মির্জা আব্বাস, ঢাকা-১৬ এ আমিনুল এগিয়ে

ঢাকা-৮ ও ঢাকা-১৬ আসনের কয়েকটি কেন্দ্রের প্রাথমিক ফল প্রকাশ করেছে ঢাকার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১টায় এসব কেন্দ্রের ভোটের ফল ঘোষণা করা হয়।
ঢাকা-৮ আসনের ১০৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩৩টির ফল পাওয়া গেছে। এতে বিএনপির প্রার্থী মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ পেয়েছেন ১৬ হাজার ৭৯০ ভোট। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় ঐক্যের প্রার্থী এনসিপি নেতা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন পাটোয়ারী পেয়েছেন ১৫ হাজার ৪৭০ ভোট।
এ ছাড়া ঢাকা-১৬ আসনের ১৩৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৯টির ফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বিএনপির প্রার্থী আমিনুল হক পেয়েছেন ১৬ হাজার ১৭৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল বাতেন পেয়েছেন ১৫ হাজার ৫১৬ ভোট।
বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা ফল একসঙ্গে করে প্রকাশ করছে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ শেষে গণনা শুরু হয়, যা এখনো চলছে।