বাংলাদেশ সফররত কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বচওয়ের (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) সঙ্গে বৈঠক করেন জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (বাঁ থেকে প্রথম) ও মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৩ নভেম্বর
রাজনীতি

‘মিথ্যা মামলা’ প্রত্যাহার না করলে নির্বাচনে যাবে না জাতীয় পার্টি: আনিসুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের ঘটনায় জাতীয় পার্টির জ্যেষ্ঠ অনেক নেতার বিরুদ্ধে দেওয়া ‘মিথ্যা মামলা’এবং বিদেশ যাত্রায় দেওয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করবে না। বাংলাদেশ সফররত কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বচওয়ের সঙ্গে আজ রোববার সন্ধ্যায় এক বৈঠকে জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এসব কথা বলেন।

দলটির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতির বিষয়ে জানতে তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বচওয়ে।

রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জাতীয় পার্টির এই অংশের প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার ও প্রেসিডিয়াম সদস্য মাশরুর মওলা। আর কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বচওয়ের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ছিল।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে আনিসুল ইসলাম কমনওয়েলথ মহাসচিবকে বলেছেন, নির্বাচনের জন্য এখনো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার সমান সুযোগ) নেই। প্রশাসন দুই ভাগে বিভক্ত। মব কালচার এখনো চলছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। জাতীয় পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে জুলাই -আগস্টের দায়ের করা মিথ্যা মামলা এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। এ ছাড়া অসংখ্য নেতার বিরুদ্ধে বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনের আগে যদি এসব মামলা প্রত্যাহার করা না হয় এবং একই সঙ্গে বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হয়, তাহলে জাতীয় পার্টি কোনোভাবেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

