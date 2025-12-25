মঞ্চে নির্ধারিত চেয়ারে না বসে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসলেন তারেক রহমান

১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে আজ বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বেলা ৩টা ৫০ মিনিটে রাজধানীর পূর্বাচলে গণসংবর্ধনা মঞ্চে ওঠেন তিনি। এ সময় তাঁর জন্য নির্ধারিত চেয়ার ছেড়ে প্লাস্টিকের চেয়ার আনিয়ে তাতে বসেন তারেক রহমান।
আজ বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে তারেক রহমানকে বহনকারী উড়োজাহাজটি। পূর্বাচলে গণসংবর্ধনাস্থলে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দর থেকে তাঁর গাড়িবহর রওনা দেয় দুপুর ১২টা ৪১ মিনিটে। সেখানে পৌঁছে মঞ্চে উঠে অভ্যর্থনা জানাতে আসা মানুষের উদ্দেশে হাত নেড়ে তাঁদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তারেক রহমান। একই সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত বিএনপির শীর্ষ নেতা এবং সমমনা রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি। এর মধ্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বক্তব্য দেওয়া শুরু করেন।
মির্জা ফখরুলের বক্তব্য চলাকালে মঞ্চে উপস্থিত বিএনপির শীর্ষ নেতারা এবং আমন্ত্রিত অন্যান্য দলের নেতারা আসন গ্রহণ করতে থাকেন। তারেক রহমানসহ সব শীর্ষ নেতাদের বসার জন্য আগে থেকেই মঞ্চে বড় চেয়ার সাজানো ছিল। সবাই নির্ধারিত চেয়ারে বসলেও বসেননি তারেক রহমান, একটি প্লাস্টিকের চেয়ার আনিয়ে তাতে বসেন তিনি। সেখানে থেকেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে মঞ্চের সামনে থাকা নেতা–কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়তে থাকেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।
তারেক রহমানের বাঁ পাশে বসেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, ডান পাশে মির্জা ফখরুল। তাঁর পাশে নজরুল ইসলাম খান বসেন। নজরুল ইসলামের পাশে বসেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। মির্জা আব্বাসের পাশে ছিলেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।