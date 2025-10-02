নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না
রাজনীতি

এনসিপিকে ‘শাপলা’ দিলে মামলা করবেন না মান্না, তবে প্রতিবাদ করবেন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নির্বাচন কমিশন (ইসি) যদি জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) ‘শাপলা’ প্রতীক বরাদ্দ দেয়, তাহলে তিনি কোনো মামলা করবেন না বলে জানিয়েছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, এনসিপির শাপলা প্রতীক দাবির পর বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে দলটির কয়েকজন নেতা তাঁর সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকার উৎখাতে দলটির নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা শাপলা প্রতীক পেলে তিনি কোনো মামলা করবেন না।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে মান্না লেখেন, ‘শাপলা প্রতীক যদি তাদের (এনসিপি) দিয়ে দেয়, কোনো মামলা করব না।’ পোস্টের মন্তব্যে তিনি লিখেছেন, ‘আমাকে যদি জাতীয় প্রতীকের কারণে শাপলা না দেওয়া হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন আর কাউকে দিতে পারে না। ওরা (এনসিপি) আমার কাছে এসেছিল। যারা জুলাই অভ্যুত্থান করেছে, তাদের বয়সের কারণে, অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে এবং শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ উৎখাতের কথা বিবেচনা করে আমি তাদের প্রতি দরদি। শাপলা প্রতীক যদি তাদের দিয়ে দেয়, আমি একটা অঙ্গীকার করতে পারি, আমি কোনো মামলা করব না।’

মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্যের নির্বাচনী প্রতীক কেটলি। তবে দলটি যখন নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছিল, তখন তারাও শাপলা প্রতীক চেয়েছিল। কিন্তু ইসি তা দেয়নি। গত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন এক সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির শাপলা প্রতীকের দাবি প্রসঙ্গে বলেন, ‘নাগরিক ঐক্যও শাপলা প্রতীক চেয়েছিল, তাদেরও দেওয়া হয়নি।’

এনসিপি গত ২২ জুন ইসিতে জমা দেওয়া নিবন্ধনের আবেদনে প্রতীক হিসেবে শাপলা, কলম ও মোবাইলের কথা বলেছিল। কিন্তু পরে দুই দফায় দেওয়া চিঠিতে তাতে সংশোধনী এনে শাপলা, সাদা শাপলা অথবা লাল শাপলা প্রতীক চায় এনসিপি। এর মধ্যে গত ৩০ সেপ্টেম্বর দলটিকে দেওয়া এক চিঠিতে ইসি বরাদ্দযোগ্য ৫০টি প্রতীকের মধ্য থেকে পছন্দের প্রতীক বেছে নিয়ে তা ৭ অক্টোবরের মধ্যে জানানোর অনুরোধ করেছে। সেখানে শাপলা প্রতীক নেই।

এমন পরিস্থিতিতে আজ মাহমুদুর রহমান মান্নার পোস্টটি নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যায় যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘গত জুনের দিকে যখন শাপলা প্রতীক নিয়ে বিতর্ক চলছিল, তখন এনসিপির কয়েকজন নেতা আমার কাছে এসেছিল। আমি তাদের বলি, আমি আগে চেয়েছি, এটা তো আমার প্রাপ্য। তখন তারা অনুরোধ করে, “ভাই, আপনি তো একটা প্রতীক পেয়েছেন।” আমি বললাম, যে প্রতীক পেয়েছি, তাতে খুশি নই। তারপরও তারা অনুরোধ করতে থাকে। তখন আমি বললাম, এটা তো একা বলতে পারব না। কারণ, এ ক্ষেত্রে আমার দলের সেন্টিমেন্টের বিষয় আছে। কিন্তু এটা বলতে পারি যে শেখ হাসিনাকে উৎখাতে তোমাদের যে অবদান, তার প্রতি সম্মান রেখে যদি ইসি তোমাদের শাপলা প্রতীক দিয়ে দেয়, আমি মামলা করব না।’

অবশ্য এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলার পর নিজের ফেসবুক পোস্টটি সম্পাদনা করে কিছুটা পরিবর্তন করেন মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি লেখেন, ‘শাপলা প্রতীক যদি তাদের (এনসিপি) দিয়ে দেয়, কোনো মামলা করব না। কিন্তু প্রতিবাদ তো করব। আমরা যেহেতু আগে আবেদন করেছি; যদি প্রতীক হিসেবে শাপলা বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেটা নাগরিক ঐক্যের প্রাপ্য।’

