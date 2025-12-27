জামায়াতের সঙ্গে জোটে এনসিপির ৩০ নেতার আপত্তি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ৩০ জন কেন্দ্রীয় সদস্য জামায়াতে ইসলামীসহ ৮ দলীয় জোটের সঙ্গে সম্ভাব্য রাজনৈতিক জোট বা আসন সমঝোতার তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। আজ শনিবার তাঁরা দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে চিঠি দিয়ে গভীর উদ্বেগ জানান। চিঠিতে এনসিপির আদর্শ, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দায়বদ্ধতা ও গণতান্ত্রিক নৈতিকতাকে আপত্তির ভিত্তি বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে জামায়াতের ভূমিকা, বিভাজনমূলক কর্মকাণ্ড, গুপ্তচরবৃত্তি ও এনসিপির নারী সদস্যদের চরিত্রহননের চেষ্টা এবং সামাজিক ফ্যাসিবাদ উত্থানের আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন নেতারা।