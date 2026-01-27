জামায়াত টাকা দিয়ে ভোট কেনে, পাগলও বিশ্বাস করবে না: আবদুল বাতেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারে টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগকে মিথ্যা বলেছেন ঢাকা-১৬ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. আবদুল বাতেন। তিনি বলেন, জামায়াতের টাকা দিয়ে ভোট কেনার বিষয়টি পাগলও বিশ্বাস করবে না।
জাতীয় নির্বাচনের প্রচারের ষষ্ঠ দিন আজ মঙ্গলবার রাজধানীর মিরপুর-৬ নম্বর এলাকায় গণসংযোগকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আসন্ন নির্বাচনে এই আসনে বিএনপির প্রার্থী আমিনুল হক সম্প্রতি জামায়াত টাকা দিয়ে ভোট কিনছে বলে অভিযোগ করেছিলেন।
বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আবদুল বাতেন মিরপুর-৬ নম্বর সেকশনের সি-ব্লকে মিরপুর আদর্শ বিদ্যানিকেতন এলাকায় প্রচার চালাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, মাঠের পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় তিনি (বিএনপির প্রার্থী) এসব অভিযোগ করছেন, কিন্তু এসব অভিযোগ মিথ্যা।
এ প্রসঙ্গে আবদুল বাতেন বলেন, ‘আমরা নাকি টাকা দিয়ে ভোট কিনছি। জামায়াতে ইসলামী টাকা দিয়ে ভোট কেনে, এটা একটা পাগলও বিশ্বাস করবে না।’
নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে আবদুল বাতেন বলেন, ‘প্রায় মানুষের কাছে যে অনুভূতি পাচ্ছি, তারা পরিবর্তন চায়। দীর্ঘদিন ধরে যে শাসনব্যবস্থা চলে আসছে দেশে, সেখান থেকে তারা পরিবর্তন চায়।’
অতীতে দলগুলোর কাছ থেকে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হয়নি উল্লেখ করে আবদুল বাতেন বলেন, তাঁরা নানাভাবে চাঁদাবাজি ও দখলদারির কারণে অতিষ্ঠ হয়ে গেছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভালো চলেনি। উন্নয়ন বাজেটের নামে প্রচুর অর্থ লুটপাট হয়েছে, দেশের বাইরে পাচার হয়েছে। দেশের মানুষ চায় এই অবস্থার পরিবর্তন হোক।
নির্বাচিত হলে এলাকা থেকে চাঁদাবাজি, মাদকের ব্যবসা ও কিশোর গ্যাংয়ের মতো সমস্যা দূর করার প্রতিশ্রুতি দেন আবদুল বাতেন। তিনি বলেন, ‘এসব সমস্যা দূর করতে পারব। কারণ, আমরা চাঁদাবাজির পৃষ্ঠপোষকতা করব না। চাঁদাবাজদের যদি রাজনৈতিক দল বা শাসক দলের পক্ষ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা করা না হয়, তাহলে এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে।’
গণসংযোগকালে সি-ব্লক এলাকায় একটি চায়ের দোকানের সামনে স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা আলাপ করছিলেন। সেখানে বিএনপির প্রার্থী আমিনুল হকের নির্বাচনী ব্যানারও টাঙানো ছিল। আবদুল বাতেন সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘নির্বাচন শেষ হয়ে গেলেও আমরা একই এলাকাতেই থাকব। আমাদের সহাবস্থান সব সময় থাকবে।’
জামায়াতের এই প্রার্থী আজ ফজরের নামাজের পর মিরপুর-১১ নম্বরের বি-ব্লকের বাইতুন নূর মসজিদ এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন। সকাল ১০টা থেকে জোহর পর্যন্ত মিরপুর-৬ নম্বর সেকশনের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালান। আসরের নামাজের পর মিরপুর ঝুটপট্টি এলাকায় প্রচার এবং মাগরিব ও এশার নামাজের পর বি ও সি-ব্লক এবং মিরপুর-৬ নম্বরের মুকুল ফৌজ মাঠে তিনটি উঠান বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর।