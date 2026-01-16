ঢাকায় গণসংযোগ ও জনসভার মাধ্যমে ২২ জানুয়ারি ‘নির্বাচনী সফর’ শুরু জামায়াত আমিরের

ঢাকায় গণসংযোগ ও জনসভার মাধ্যমে ২২ জানুয়ারি ‘নির্বাচনী সফর’ শুরু করতে যাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে দলটি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জামায়াতের আমির ২২ জানুয়ারি তাঁর নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-১৫ আসনে গণসংযোগ করবেন এবং নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেবেন। এ ছাড়া ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সফর করবেন তিনি।
২৩ জানুয়ারি বেলা ২টায় দিনাজপুর জেলা জামায়াত আয়োজিত স্থানীয় গোর-ই-শহীদ ময়দানে, বিকেল ৪টায় ঠাকুরগাঁওয়ে এবং সন্ধ্যায় বিভাগীয় শহর রংপুরে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন শফিকুর রহমান।
পরদিন সকালে জামায়াতের আমির জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন। ওই দিন সকাল ১০টায় তিনি গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ীতে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন।