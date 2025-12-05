বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া
খালেদা জিয়ার জন্য আজ বাদ জুমা মসজিদে মসজিদে দোয়া

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় তাঁর দল বিএনপির উদ্যোগে আজ শুক্রবার সারা দেশের মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের পর দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিএনপির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে দলটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে বলা হয়, ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিএনপি ও এর অঙ্গসহযোগী সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ মুসল্লিদের এই দোয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

খালেদা জিয়ার আশুসুস্থতা কামনায় মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ অন্যান্য উপাসনালয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছে বিএনপি।

এদিকে বিএনপির চেয়ারপারসনের আশু রোগমুক্তি কামনা করে আজ বাদ জুমা দেশের সব মসজিদে দোয়ার আহ্বান জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ে সংশ্লিষ্ট ধর্মের রীতি-আচার অনুযায়ী প্রার্থনারও আহ্বান জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
১৩ দিন ধরে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর সংকটাপন্ন শারীরিক অবস্থা নিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে।

এভারকেয়ার হাসপাতালে অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে।

উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়া হবে বলে গতকাল দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আজ সেই যাত্রা হতে পারে।

তবে অসুস্থ খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাতারের আমিরের এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ‘কারিগরি সমস্যা’ দেখা দেওয়ায় যাত্রা বিলম্বিত হতে পারে বলে জানা গেছে।

চিকিৎসার জন্য শাশুড়িকে লন্ডনে নিতে বড় ছেলে তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান ঢাকায় আসছেন। গতকাল দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাসসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার পরে জুবাইদা রহমানের ফ্লাইট লন্ডন ছেড়েছে।

