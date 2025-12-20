লন্ডনে গেলেন ডা. জুবাইদা রহমান

দুই সপ্তাহ শাশুড়ি খালেদা জিয়ার পাশে থাকার পর লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান। আজ শনিবার সকাল সাড়ে আটটায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে ( বিজি-২০১) লন্ডন রওনা হয়েছেন তিনি। বিএনপির চেয়ারপারসনের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান আজ সকালে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। শায়রুল কবীর খান বলেন, পরিবারসহ দেশে ফেরার প্রত্যাশায় লন্ডন ফিরে গেছেন ডা. জুবাইদা রহমান। নির্দিষ্ট সময়েই উড়োজাহাজটি ছেড়েছে। ফ্লাইটটি সিলেট হয়ে সরাসরি লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছাবে।
ডা. জুবাইদা রহমান ৫ ডিসেম্বর লন্ডন থেকে ঢাকায় আসেন এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেগম খালেদা জিয়ার পাশে থাকতে। বিএনপির সূত্র জানিয়েছে, খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের সদস্য জুবাইদা রহমান সার্বক্ষণিক এভারকেয়ার হাসপাতালে থেকে চিকিৎসাকাজ তদারক করেছেন।
তারেক রহমান ২০০৭ সালে এক-এগারোর পটপরিবর্তনের পর গ্রেপ্তার হন। ২০০৮ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে চিকিৎসার জন্য সপরিবার যুক্তরাজ্যে যান। এরপর থেকে তিনি সে দেশেই আছেন।
১৭ বছরের বেশি সময় পর যুক্তরাজ্য থেকে ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন তারেক রহমান। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ওই দিন বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে তিনি ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন।
তারেক রহমানের এই প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ আয়োজন করছে বিএনপি। ইতিমধ্যে তারেক রহমান ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরতে ‘ট্রাভেল পাসের’ জন্য আবেদন করেছেন। তিনি লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে এ আবেদন করেছেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্য থেকে একটি সূত্র প্রথম আলোকে তথ্যটি নিশ্চিত করেছে।