ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক, কিছু অসংগতি ছিল

এবার ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ করেছে। একে অভিনন্দন জানাই। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনার কিছু অসংগতি আমাদের নজরে পড়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো, পোলিং অফিসার নিয়োগে অস্বচ্ছতা। তাঁদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণও ছিল না। প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট অনুমোদনে প্রশাসনের পক্ষে বৈষম্য ছিল। বিভিন্ন দলকে বেশি দেওয়া হয়েছে, কাউকে কম দেওয়া হয়েছে—এমন অভিযোগ উঠেছে, বিশেষ করে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দিক থেকে। তথ্যের ঘাটতি ও সমন্বয়ের অভাব ছিল।
এ ছাড়া যাঁরা নির্বাচন পরিচালনা করবেন, তাঁদের সংখ্যা কম ছিল। এত বিপুল ভোটার সামলানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি দেখা যায়নি। নির্বাচন পরিচালনাকারীদের যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সুশৃঙ্খলভাবে ভোট দিয়ে গেছে। কোনো বড় অঘটন ঘটেনি, এটাই বড় ব্যাপার।
পোলিং অফিসার নিয়োগে অস্বচ্ছতা থেকেই রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়টি এসেছে। এ ছাড়া অভিন্ন নির্দেশনার অভাব ছিল। আচরণবিধি নিয়ে একেক কেন্দ্রে একেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে মনে হয়েছে যে বিষয়টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এটা এড়ানো যেত।
যদি একই রকম সিদ্ধান্ত এক জায়গা থেকে আসত তাহলে এ ধরনের কথা বলার সুযোগ থাকত না। যেমন প্রার্থী কেন্দ্রে যেতে পারবে কি না, ভোটাররা ব্যালটের নম্বর–সংবলিত কাগজ বা স্লিপ নিয়ে যেতে পারবে কি না, ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কারা থাকতে পারবে বা কী করা যাবে—এমন বিষয়গুলো একেক কেন্দ্রে একেকভাবে সামলানো হয়েছে। ফলে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তবে নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের তোড়ে পুরোটাই উড়ে গেছে।
নারী শিক্ষার্থীদের ভোট আরও বাড়তে পারত। বিশেষ করে রোকেয়া হলের ভোটকেন্দ্রের ঘটনায় হতাশ হয়েছি। ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রার্থীদের ব্যালট নম্বর–সংবলিত কাগজ বিতরণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়, যা সামলানোর মতো লোকবল ছিল না। এরপর একধরনের গুজব ছড়ানো শুরু হয়। মেয়েদের লাইন ছোট হয়ে যায়।
আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক থেকে রাত আটটা পর্যন্ত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছি। এখনো গণনা চলছে, ফলে কোনো ধারণা করা যাচ্ছে না। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। এখনো ঝামেলার আশঙ্কা আছে। তবে সেটা না হোক। শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছে, সেটার ফল হোক আশার।
সামিনা লুৎফা: অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়