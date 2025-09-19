ডাকসু নির্বাচন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে: প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন নিয়ে কয়েকজন অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট এবং কিছু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক গ্রুপ অলীক ও ভিত্তিহীন তথ্য ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা এমন মন্তব্য করেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, ৯ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রায় সবাই একবাক্যে এবারের নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন। দেশ-বিদেশে সব মহলে এ নির্বাচন ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এ ধরনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেশের ইতিহাসে বিরল এবং এটি কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। অথচ কয়েকজন অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কিছু গ্রুপে নির্বাচন নিয়ে অলীক তথ্য ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। এগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে নিশ্চিতভাবে নষ্ট করছে।
এ ধরনের অপপ্রচারে কান না দিতে এবং যেকোনো তথ্য যাচাই করে গ্রহণ করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা।