নুরুলের ওপর হামলার পেছনে ষড়যন্ত্র আছে কি না, দেখতে হবে: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

নুরুলের ওপর হামলার পেছনে ষড়যন্ত্র আছে কি না, দেখতে হবে: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজনীতি
ট্যাগ: গণ অধিকার পরিষদ, নুরুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
ছবি ন্যাশনালে Islami andolon bangladesh
ক্যাপশন: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নিয়মিত বৈঠক। ছবি: দলের সৌজন্যে
মেটা: নুরুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
একসার্প্ট: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব বলেন, অবিলম্বে এই হামলার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না, খতিয়ে দেখতে হবে।
নুরুলের ওপর হামলার পেছনে ষড়যন্ত্র আছে কি না, দেখতে হবে: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় রাজনীতি নিয়ে জনমনে শঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদ। অবিলম্বে এই হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।
হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং ক্ষোভ জানিয়ে ইউনুস আহমদ বলেছেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ভীতি তৈরি হচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এই পরিস্থিতি কল্পনা করা যায় না। তাই অবিলম্বে এই হামলার সঙ্গে জড়িতেদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে।
আজ শনিবার দলের নিয়মিত বৈঠকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব এসব কথা বলেন বলে দলটির পক্ষ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদ বলেছেন, কোনোভাবেই ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসন করতে দেওয়া হবে না। একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদের দোসরদের ব্যাপারেও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেউ যদি দোসরদের ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদকে পুনর্বাসিত করতে চায়, তাহলে পরিণতি ভালো হবে না।
নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদ বলেন, দেশ থেকে স্বৈরতন্ত্রকে চিরতরে উৎখাত করতে দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার করতেই হবে। দেশের সব মানুষের মতামত রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিফলিত করতে পিআর পদ্ধতিই একমাত্র সমাধান। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পিআর নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে দেশজুড়ে কর্মসূচি পালন করা হবে। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন জুলাই সনদের ভিত্তিতে, পিআর পদ্ধতিতেই হতে হবে। সেই লক্ষ্যে করণীয় সব করবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।