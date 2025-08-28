লোগোটি জামায়াতে ইসলামীর টুইটার হ্যান্ডল থেকে নেওয়া
ইসির রোডম্যাপ অপরিপক্ব, আংশিক ও কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক: জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ ঘোষণাকে ‘অপরিপক্ব’, ‘আংশিক’ ও ‘কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক’ বলে মনে করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এই প্রতিক্রিয়া জানান।

এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের রোডম্যাপ গতানুগতিক উল্লেখ করে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, জাতির প্রত্যাশা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি। এমনকি জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান এবং এর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত হয়নি। এ অবস্থায় রোডম্যাপ ঘোষণা অপরিপক্ব ও আংশিক। এতে জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জুলাই বিপ্লবের চেতনা (স্পিরিট) ধারণ করে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান এবং এর বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে রোডম্যাপ ঘোষণা করা উচিত ছিল বলে আমরা মনে করি।’

ইসি ঘোষিত এই রোডম্যাপে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিমূলক কাজগুলোর কোনটি কবে নাগাদ শেষ করা হবে, তার একটি সম্ভাব্য সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ, ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা, নির্বাচনী আইন–বিধি সংস্কার, নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণসহ ২৪টি কাজের কথা বলা হয়েছে।

ইসির নির্বাচনী কর্মপরিকল্পনা ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে বিএনপি। তবে জুলাই সনদের আইনি ও সাংবিধানিক ভিত্তি নিশ্চিত না করে নির্বাচনের দিকে যাওয়াটা সরকারের আগের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শামিল বলে মনে করে এনসিপি।

