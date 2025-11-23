বাউল সম্প্রদায়ের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে সুরক্ষার দাবি রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের

মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী মো. আবুল সরকারকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার এবং পরে বাউল সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন।
আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই নিন্দা জানায় দলটি। বিবৃতিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে দেশে সংগঠিতভাবে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলা, হুমকি এবং প্রাণনাশের আশঙ্কাজনক প্রবণতা বেড়ে গেছে। বিশেষ করে মানিকগঞ্জ কোর্ট এলাকায় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর মিছিল, সহিংস আচরণ ও উসকানিমূলক স্লোগান বাংলার বাউল ঐতিহ্য, শিল্প–সংস্কৃতির বহুত্ব ও মানবিকতার চেতনাকে অবমাননা করেছে।
বিবৃতিতে দলটি চার দফা দাবি জানায়। দাবিগুলো হলো গ্রেপ্তার বাউলশিল্পীকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি, হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে বিচার, বাউলশিল্পীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিল্প–সংস্কৃতির স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাউল দর্শন ও মানবতাবাদী চর্চা জাতির ইতিহাস ও পরিচয়ের অংশ। এ ঐতিহ্য দমনে কোনো উগ্রবাদী চক্রের স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দেশের মানুষ কখনো মেনে নেবে না।
৪ নভেম্বর মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জাবরা এলাকায় খালা পাগলির মেলায় পালাগানের আসরে বাউলশিল্পী আবুল সরকার ধর্ম অবমাননা করে মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। তাঁর মন্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনা শুরু হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ নভেম্বর রাতে মাদারীপুরে একটি গানের আসর থেকে আবুল সরকারকে আটক করে মানিকগঞ্জ পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। পরের দিন সকালে তাঁকে জেলা ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়। ওই দিন দুপুরে মুফতি মো. আবদুল্লাহ বাদী হয়ে আবুল সরকারকে আসামি করে ঘিওর থানায় একটি মামলা করেন। ওই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
আজ রোববার বেলা পৌনে ১১টার দিকে মানিকগঞ্জে আবুল সরকারের ভক্ত-অনুরাগীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে তিন ভক্ত-অনুরাগীসহ মোট চারজন আহত হয়েছেন। ‘মানিকগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের আলেম-ওলামা ও তৌহিদী জনতা’ ব্যানারে থাকা একদল ব্যক্তি এবং আবুল সরকারের ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘিরে এ ঘটনা ঘটে।