তাসনিম আফরোজকে ভিপি ও মেঘমল্লারকে জিএস প্রার্থী করে বাম গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের প্যানেল

শেখ তাসনিম আফরোজকে (ইমি) সহসভাপতি (ভিপি) ও মেঘমল্লার বসুকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাম গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট।
তাসনিম আফরোজ সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে শামসুন্নাহার হল সংসদের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর মেঘমল্লার বসু ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময় আন্দোলনে সম্মুখভাগে থেকে পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন মেঘমল্লার বসু।
এই প্যানেল থেকে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল, আর মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলন সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক।
আজ সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্যানেল ঘোষণা করেন বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল।
জাবির আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র কাউন্সিল, ছাত্র যুব আন্দোলন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক ছাত্র মঞ্চ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের প্যানেল করা হয়েছে। প্যানেলের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে। তাদের প্যানেলে ১১ জন নারী, ২ জন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকবেন।
এ সময় মেঘমল্লার বসু বলেন, ‘জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পরে কোনো পদের লোভে বিকিয়ে যায়নি, অন্তর্বর্তী সরকারের অনাচারের বিরুদ্ধেও যারা কণ্ঠস্বর জারি রেখেছে, আমাদের সাংগঠনিক কাঠামোর অংশ নয় এমন মানুষকে সমন্বিত করে আমরা একটি প্যানেল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। এটি শুধুই গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট বা বামপন্থীদের প্যানেল নয়, একাত্তর ও চব্বিশের গণহত্যাকারীদের ঘৃণা করে যারা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের লড়াইয়ে অংশীজন হতে চাই, তাদের নিয়ে আমরা প্যানেল করছি।’