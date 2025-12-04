নির্বাচন কমিশন (ইসি)
তফসিলের আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ১০ বা ১১ ডিসেম্বর দুপুরে সাক্ষাতের সময় চাওয়া হয়েছে।

ইসির কর্মকর্তারা জানান, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচনের প্রস্তুতি তুলে ধরে। এটি একটি রেওয়াজ। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর তফসিল ঘোষণা করা হয়। ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে পরদিন জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এক কর্মশালায় ইসি সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, তফসিল ও গণভোট নিয়ে আলোচনা করতে ১০ অথবা ১১ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

ইসি সচিব আরও বলেন, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে একটি সংশোধনী ছিল প্রবাসীদের ভোট তথা পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি কী হবে, কোন কোন ব্যালট বাদ যাবে। এটি উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করেছে।

আখতার আহমেদ বলেন, গতকাল বুধবার দুটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়ে বাড়তি তথ্য অনুসন্ধানে তাদের নিবন্ধন দেওয়ার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। দল দুটি হলো বাংলাদেশ জনতার দল ও আম জনতার দল। এই দুটি দলের বিষয়ে কোনো আপত্তি আছে কি না, তা জানতে চেয়ে আগামীকাল শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

