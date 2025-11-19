বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি)
জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সিপিবির মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু আগামীকাল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) মনোনয়ন বিতরণ শুরু হচ্ছে আগামীকাল বৃহস্পতিবার। শেষ হবে ৩০ নভেম্বর।

আজ বুধবার বিকেলে সিপিবির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দলটির মনোনয়ন ফরম বিতরণের সময়সীমা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সিপিবির সভাপতিমণ্ডলীর সভা থেকে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের আবেদন আহ্বান করা হয়। মনোনয়নের আবেদন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার জন্য ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয় মুক্তিভবনে নির্বাচনী দপ্তর খোলা হয়েছে। প্রতিটি ফরমের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে দুই হাজার টাকা।

সিপিবি বলছে, ফ্যাসিস্ট দুঃশাসনের পুনরাবৃত্তি ও উগ্র ডানপন্থা রুখে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি জোটগতভাবে ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তুতির পাশাপাশি রাজপথের আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

দলটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও কিছু ঘোষিত কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনসহ বিভিন্ন দাবিতে ২৬ নভেম্বর বেলা ১১টায় নির্বাচন কমিশন ঘেরাও; চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল ইজারায় অনিয়ম এবং লাভজনক টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে ২৩ নভেম্বর দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং ৪ ডিসেম্বর ‘যমুনা যাত্রা’ কর্মসূচি।

