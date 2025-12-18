ওসমান হাদির মৃত্যুতে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন দলের শোক

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শোক প্রকাশ করেছে। ওসমান হাদির হত্যাকারী ও নির্দেশদাতাকে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে দলগুলো।
মাথায় গুলিবিদ্ধ ওসমান হাদি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর পৃথক পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রাজনৈতিক দলগুলো এই প্রতিক্রিয়া জানায়। গত শুক্রবার রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় ওসমান হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। উন্নত চিকিৎসার জন্য সোমবার তাঁকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়েছিল।
ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক শোকবার্তায় বলা হয়, ‘ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র, ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির শাহাদাতে আমরা গভীর শোকাহত।’
ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে গণমাধ্যমে বিবৃতি পাঠিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘শরিফ ওসমান হাদি ছিলেন একজন সাহসী জুলাই যোদ্ধা ও সাচ্চা দেশপ্রেমিক।...তিনি অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নত করেননি।...তাঁর মাসুম বাচ্চাসহ স্ত্রী, শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, সহযোদ্ধা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।’
এনসিপির শোকবার্তায় বলা হয়েছে, ‘আমাদের এই সহযোদ্ধার মৃত্যুতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সর্বস্তরের নেতা-কর্মী গভীরভাবে শোকাহত। আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’
ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। রাতে দলটির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ওসমান হাদির হত্যাকারী, নির্দেশদাতা ও চক্রান্তকারীকে সরকারের সকল শক্তি নিয়োজিত করে হলেও শাস্তির আওতায় আনতেই হবে।’
এদিকে ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় আগামীকাল শুক্রবার সারা দেশে বাদ জুমা বিশেষ দোয়া ও কফিন মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে জুলাই ঐক্য। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।