রাজনীতি

৩১ আসনে জেএসডির প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) মনোনীত প্রার্থীরা ৩১টি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনের নির্বাচনী কর্মকর্তার কাছে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন।

সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জেএসডির সহদপ্তর সম্পাদক ফারহান হাবীব এ তথ্য জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জেএসডির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ (স্বপন) দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন।

জেএসডি মনোনীত প্রার্থীরা হলেন লক্ষ্মীপুর–৪ আসনে তানিয়া রব, নোয়াখালী–৩ আসনে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সিরাজ মিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া–৬ আসনে কে এম জাবির, নোয়াখালী–৫ আসনে কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী, ঢাকা–১০ আসনে সৈয়দ বেলায়েত হোসেন, রংপুর–২ আসনে আজিজুর রহমান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ–৩ আসনে মো. ফজলুর ইসলাম খান, সিরাজগঞ্জ–৬ আসনে ইলোরা খাতুন সোমা, যশোর–৪ আসনে আবু মুসা, বাগেরহাট–৩ আসনে আবদুল লতিফ খান, বাগেরহাট–২ আসনে হাবিবুর রহমান মাস্টার, টাঙ্গাইল–৫ আসনে খালেকুজ্জামান মোস্তফা, জামালপুর–৫ আসনে মোহাম্মদ আমির উদ্দিন, কুমিল্লা–৫ আসনে শিরীন আকতার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনে তৈমুর রেজা শাহজাদ ভূঁইয়া, চট্টগ্রাম–১ আসনে ইউসুফ তালুকদার, চট্টগ্রাম–৯ আসনে আবদুল মবিন চৌধুরী, ঝালকাঠি–১ আসনে মো. সোহরাব হোসেন, ঝালকাঠি–২ আসনে মাসুদ পারভেজ সোহেল।

নোয়াখালী–২ আসনে মোশারেফ হোসেন মন্টু, নোয়াখালী–৬ আসনে আবদুল মোতালিব মাস্টার, কুষ্টিয়া–১ আসনে গিয়াস উদ্দিন, নোয়াখালী–১ আসনে রেহানা জিলানী, লক্ষ্মীপুর–৩ আসনে হারুন উর রশিদ, ফেনী–৩ আসনে শামসুদ্দিন মজুমদার, খুলনা–১ আসনে প্রসেনজিৎ দত্ত, বগুড়া–৬ আসনে আবদুল্লাহ আল ওয়াকিং, ঢাকা–৭ আসনে শাহানা সুলতানা, ঢাকা–১৪ আসনে নুরুল আমিন, ফরিদপুর–৩ আসনে আরিফা আক্তার এবং কুমিল্লা–৬ আসনে ওবায়দুল করিম।

