নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন ও প্রচারে সবার জন্য সমান সুযোগ চায় জামায়াত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধি প্রতিপালন ও প্রচারণায় সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। আজ বুধবার বিকেলে দলটির একটি প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে বৈঠক করে এই দাবি জানায়।
বৈঠক শেষে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের সাংবাদিকদের বলেন, তাঁদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল নির্বাচনী আচরণবিধি। জামায়াতে ইসলামীর সম্ভাব্য প্রার্থীরা তফসিল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সারা দেশে তাঁদের পোস্টার–ব্যানার সরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু অনেক জায়গায় আচরণবিধির ব্যত্যয় হচ্ছে। এ বিষয়ে ইসিকে আরও সক্রিয় হয়ে দায়িত্ব পালন করতে তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও যেন আচরণবিধি মানা হয়, সেটা তাঁরা বলেছেন। সেই সঙ্গে একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত করার জন্য বলেছেন।
কোনো দলের নাম উল্লেখ না করে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, বড় একটি দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের কার্ড দেওয়ার অঙ্গীকার করা হচ্ছে। এটা আচরণবিধির সুস্পষ্ট খেলাপ। তাঁরা এ বিষয়ে ইসিকে পদক্ষেপ নিতে বলেছেন।
শীর্ষ নেতাদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘শীর্ষ নেতারা ব্যাপক সফর করবেন। বিভিন্ন জায়গায় তাঁদেরকে যেতে হবে। তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কেউ অনেক ফ্যাসিলিটিস পাবেন, ভিভিআইপি ফ্যাসিলিটিস পাবেন, আবার কেউ পাবেন না, এটা তো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের হলো না। এ বিষয়টি ওনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।’
এ ছাড়া ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করার দাবিও জানানো হয়েছে বলে জানান জামায়াতের এই নেতা।