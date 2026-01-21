জামায়াত ও এনসিপির লোগো
রাজনীতি

এনসিপিকে ছেড়ে দেওয়া নরসিংদী-২ ও চট্টগ্রাম-৮ আসনে জামায়াতের প্রার্থীরা সরেননি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

১০–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যে থাকা জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) ৩০টি আসন ছাড়লেও এর মধ্যে দুটি আসনে (নরসিংদী-২ ও চট্টগ্রাম-৮) প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা।

এনসিপিকে ছেড়ে দেওয়া আরও দুটি আসনে (সিরাজগঞ্জ-৬ ও নারায়ণগঞ্জ-৪) অন্য দুটি শরিক দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি।

গতকাল মঙ্গলবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল। এনসিপিকে ছেড়ে দেওয়া আসনে শেষ দিনে জামায়াত ও অন্যান্য শরিক দলের প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার না হওয়ার বিষয়টি নিয়ে এনসিপি শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করছে।

নরসিংদী-২ আসনে (পলাশ উপজেলা ও সদরের আংশিক) এনসিপির প্রার্থী মো. গোলাম সারোয়ার (সারোয়ার তুষার)। এই আসনটি ১০–দলীয় ঐক্য এনসিপিকে ছেড়েছে। কিন্তু গতকাল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে যাওয়ার আগেই আসনটির জামায়াতের প্রার্থী আমজাদ হোসাইনকে তাঁর বাসায় ‘আটকে’ দেন দলীয় কর্মী–সমর্থকেরা। পরে তিনি আর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি।

অন্যদিকে বোয়ালখালী উপজেলা ও চান্দগাঁও–পাঁচলাইশ এলাকা নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম-৮ আসনটিও এনসিপিকে ছেড়েছে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১০–দলীয় ঐক্য। এই আসনে এনসিপির প্রার্থী মো. জোবাইরুল হাসান আরিফ।

চট্টগ্রাম–৮ আসনে ঐক্যভুক্ত অন্যান্য দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলেও জামায়াতের মো. আবু নাছের তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি। গতকাল রাতে চট্টগ্রাম নগরের বহদ্দারহাট এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় এক সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির প্রার্থী ঘটনাটিকে ‘অনভিপ্রেত’ বলে আখ্যা দেন।

এর বাইরে সিরাজগঞ্জ-৬ ও নারায়ণগঞ্জ-৪ আসন দুটিও এনসিপিকে ছেড়েছে ১০–দলীয় ঐক্য। সিরাজগঞ্জ-৬ আসনে এনসিপির প্রার্থী এস এম সাইফ মোস্তাফিজ, আর নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে আবদুল্লাহ আল আমিন।

তবে সিরাজগঞ্জ-৬ আসনে ১০–দলীয় ঐক্যভুক্ত দল আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) প্রার্থী এবং নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি।

অবশ্য এনসিপির দুজন প্রার্থীও জোটভুক্ত দলকে ছেড়ে দেওয়া দুটি আসনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেনি। আসন দুটি হলো শরীয়তপুর-১ ও শেরপুর-১। এ বিষয়ে এনসিপির দায়িত্বশীল একজন নেতার ভাষ্য, দলের প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে যেতে পারেননি। পরে তাঁরা গেলেও প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারেননি।

১০–দলীয় ঐক্য মৌলভীবাজার-৪ (শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ উপজেলা) আসনটি উন্মুক্ত রেখেছে। এই আসনে জামায়াতসহ অন্যান্য দলের পাশাপাশি এনসিপির প্রার্থীও আছেন। এনসিপির প্রার্থীর নাম প্রীতম দাশ।

জানতে চাইলে এসব বিষয় নিশ্চিত করেন এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি ও দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ছেড়ে দেওয়া আসনেও প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করার বিষয়টি নিয়ে শরিক দলগুলোর সঙ্গে এনসিপির শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচনায় একটি সমাধান আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কোন আসনে এনসিপির প্রার্থী কে

গতকাল রাতে এনসিপি ঘোষিত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, ঢাকা–১১ আসনে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম নির্বাচন করছেন। রংপুর–৪ আসনে প্রার্থী দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

কুমিল্লা–৪ আসনে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, পঞ্চগড়–১ আসনে উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, ঢাকা–৮ আসনে মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, নোয়াখালী–৬ আসনে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ নির্বাচন করছেন।

ঢাকা–১৮ আসনে আরিফুল ইসলাম আদীব, লক্ষ্মীপুর–১ আসনে মাহবুব আলম, সিরাজগঞ্জ–৬ আসনে এস এম সাইফ মোস্তাফিজ, নরসিংদী–২ আসনে সারোয়ার তুষার, নারায়ণগঞ্জ–৪ আসনে আবদুল্লাহ আল আমিন, পার্বত্য বান্দরবান আসনে আবু সাঈদ মো. সুজাউদ্দিন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনে মাওলানা আশরাফ উদ্দিন মাহদি, চট্টগ্রাম–৮ আসনে মো. জোবাইরুল হাসান আরিফ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া–৩ আসনে মোহাম্মদ আতাউল্লাহ এনসিপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

দিনাজপুর–৫ আসনে মো. আবদুল আহাদ, নোয়াখালী–২ আসনে সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া, ঢাকা–১৯ আসনে দিলশানা পারুল, ঢাকা–২০ আসনে নাবিলা তাসনিদ, কুড়িগ্রাম–২ আসনে আতিক মুজাহিদ, রাজবাড়ী–২ আসনে জামিল হিজাযী, নেত্রকোনা–২ আসনে ফাহিম রহমান খান পাঠান, ময়মনসিংহ–১১ আসনে জাহিদুল ইসলাম, টাঙ্গাইল–৩ আসনে সাইফুল্লাহ হায়দার, ঢাকা–৯ আসনে জাবেদ রাসিন, গাজীপুর–২ আসনে আলী নাছের খান, মুন্সিগঞ্জ–২ আসনে মাজেদুল ইসলাম, পিরোজপুর–৩ আসনে শামীম হামিদী, নাটোর–৩ আসনে এস এম জার্জিস কাদির ও মৌলভীবাজার-৪ আসনে প্রীতম দাশ এনসিপির ‘শাপলা কলি’ প্রতীকে লড়বেন।

