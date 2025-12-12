ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনা নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা: গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা–৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট। এই হামলাকে গণতন্ত্র, আইনশৃঙ্খলা ও নাগরিক নিরাপত্তার ওপর সরাসরি আঘাত এবং নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা হিসেবে দেখছেন এ জোটের নেতারা।
আজ শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথাগুলো বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও জোটের মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ূম এবং আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু।
বিবৃতিতে নেতারা বলেন, তফসিল ঘোষণার পরপরই ফ্যাসিবাদের দোসররা নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। তাঁরা বলেন, রাজনৈতিক ভিন্নমত দমনে গুলি, হামলা ও সন্ত্রাস কোনো সভ্য সমাজে বরদাশতযোগ্য নয়।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব প্রার্থীর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের নেতারা। তাঁরা বলেন, নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে যেকোনো ধরনের সহিংসতা এই মুহূর্তে চরম অগ্রহণযোগ্য। জনগণের নিরাপত্তা ও প্রার্থীদের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করাই সরকারের দায়িত্ব।
বিবৃতিতে জোটের নেতারা ওসমান হাদির দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
এর আগে দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় ওসমান হাদিকে গুলি করে মোটরসাইকেল আরোহী দুর্বৃত্তরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে রাত আটটার দিকে হাদিকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।