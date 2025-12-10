সিইসির ভাষণ রেকর্ড বিকেল চারটায়, তফসিল ঘোষণা কখন জানাননি ইসি সচিব

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের ভাষণ রেকর্ড করা হবে আজ বুধবার বিকেল চারটায়।
দুপুরে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তবে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা কখন হবে, তা তিনি জানাননি।
ইসি সচিব বলেন, ভাষণ রেকর্ডের আগে নির্বাচন কমিশন একটি বৈঠক করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। সিদ্ধান্ত জানার পর তিনি তা সাংবাদিকদের জানাবেন।
সাধারণত বিটিভি ও বেতারে জাতির উদ্দেশে ভাষণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন সিইসি।
এবার সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এ দুটি নির্বাচনের তফসিল একই সঙ্গে ঘোষণা করা হবে।
আজ দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচন কমিশন।
ইসি সচিব জানান, জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের প্রস্তুতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।