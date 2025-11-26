নির্বাচনী জোটের লাভ-ক্ষতি নিয়ে এনসিপির নির্বাহী কাউন্সিলে আলোচনা

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ও গণ অধিকার পরিষদের সম্ভাব্য নির্বাচনী জোট নিয়ে দলটির নির্বাহী কাউন্সিলে আলোচনা হয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতাদের উদ্যোগে গঠিত রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আপ বাংলাদেশকে এই জোটে রাখা হবে কি না, তা নিয়েও আলোচনা করেছেন এনসিপির নেতারা।
আজ বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে চার ঘণ্টা ধরে এনসিপির নির্বাহী কাউন্সিলের সভা হয়। ৫১ সদস্যের নির্বাহী কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য সভায় অংশ নেন।
সভায় অংশ নেওয়া এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের চারজন নেতার সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো। তাঁরা বলেন, সভায় সম্ভাব্য নির্বাচনী জোট নিয়ে নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যরা মতামত দেন। এবি পার্টি, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও গণ অধিকার পরিষদের নির্বাচনী জোট হলে কী লাভ বা ক্ষতি হবে, তা নিয়ে মতামত দিতে গিয়ে অনেকেই এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাবের কথা জানান। জেএসডি এই জোটে যুক্ত হতে পারে, এ নিয়েও আলোচনা হয়।
রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আপ বাংলাদেশ (ইউনাইটেড পিপল বাংলাদেশ) এনসিপির এই জোটে থাকতে পারে কি না, তা নিয়েও এনসিপির নেতারা সভায় মতামত দেন। বেশির ভাগ নেতা এর বিপক্ষে মত দেন। এ ক্ষেত্রে অনেকের যুক্তি ছিল, কোনো প্ল্যাটফর্ম রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী জোটসঙ্গী হতে পারে কি না।
এই সভার বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন প্রথম আলোকে বলেন, সম্ভাব্য নির্বাচনী জোটের লাভ-ক্ষতি নিয়ে নির্বাহী কাউন্সিলের সভায় সদস্যরা মতামত দিয়েছেন। এখানে যে আলোচনা হয়েছে, তা আমলে নিয়ে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন এনসিপির রাজনৈতিক পর্ষদ এবং জোটের আলোচনায় থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন৷