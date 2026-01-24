শাহবাগে মাদুর পেতে এনসিপির নির্বাচনী থিম সং উদ্বোধন

রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে মাদুর পেতে নির্বাচনী থিম সং উদ্বোধন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শনিবার সন্ধ্যায় থিম সং উদ্বোধন করেন এনসিপির মুখপাত্র ও দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া।
থিম সং উদ্বোধনের আগে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা থিম সং লঞ্চ (উদ্বোধন) করতে চেয়েছি রাজপথ থেকে, যেখান থেকে আমাদের জন্ম। আর আমরা খুব ফ্যান্সিভাবে (জাঁকজমকপূর্ণভাবে) ফাইভ স্টার হোটেল ভাড়া করে সেলিব্রিটিদের এনে করতে পারিনি।’
এনসিপির মুখপাত্র আরও বলেন, ‘আমরা মনে করছি, এখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষজন আছেন। আমাদের হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষজন আছেন এবং আমরা তাঁদের রিপ্রেজেন্ট (ধারণ) করি। আমরা তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের থিম সং লঞ্চ করতে চেয়েছি। এমন কোনো জায়গায় লঞ্চ করতে চাইনি, যেখানে তাঁদের প্রবেশের অধিকার নেই।’
অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক এই উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের পার্টি নির্বাচনে কী কী কনসেপ্ট (ধারণা) নিয়ে আসছে এবং একই সঙ্গে শাপলা কলিকে পরিচিত করানো—এই সবকিছু মিলিয়ে আজকের এই থিম সং। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি ভালো আউটপুট (ফল) পেতে। আপনাদের সবার ভালো লাগবে এই প্রত্যাশা রাখছি।’
অনুষ্ঠানে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন, জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল ইসলামসহ দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।