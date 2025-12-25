গণসংবর্ধনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছাতে এই গাড়িবহরকে ভিড়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ২৫ ডিসেম্বর
গণসংবর্ধনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছাতে এই গাড়িবহরকে ভিড়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ২৫ ডিসেম্বর
রাজনীতি

গণসংবর্ধনাস্থলে পৌঁছাতে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় লাগল তারেক রহমানের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

কয়েক লাখ মানুষের ভিড় ঠেলে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাজধানীর পূর্বাচলের গণসংবর্ধনাস্থলে পৌঁছাতে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় লেগেছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের।

পূর্বাচলে গণসংবর্ধনাস্থলে যাওয়ার জন্য হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তারেক রহমানকে নিয়ে গাড়িবহর রওনা দেয় দুপুর ১২টা ৪১ মিনিটে। গণসংবর্ধনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছাতে এই গাড়িবহরকে ভিড়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বেলা ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে তারেক রহমানের গাড়িবহর সভামঞ্চের কাছাকাছি যায়। গাড়ি আর সামনে অগ্রসর হতে না পারায় ৩টা ৫০ মিনিটে তিনি হেঁটে সভামঞ্চে ওঠেন।

জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েজুড়ে বিএনপি নেতা–কর্মীদের বিপুল উপস্থিতি রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে ভিআইপি গেট দিয়ে বের হন তিনি। বাসের সামনে থেকে তারেক রহমান নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে হাত নাড়েন। তাঁদের সালাম দেন।

বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে তারেক রহমানকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

তারেক রহমান লাল-সবুজ রংয়ের একটি বাসে করেই গণসংবর্ধনাস্থলে যান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। বাসটির সামনে লেখা ‘সবার আগে বাংলাদেশ’। এই বাসের সামনে বসে তিনি নেতাকর্মীদের অভিবাদনের জবাবে হাত নাড়িয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। 

এসময় বাঁধভাঙা  উল্লাসে ফেটে পড়ে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ। নেতাকর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে মুখর করে রাখে পুরো এলাকা।

আরও পড়ুন