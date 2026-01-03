নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন
রাজনীতি

ঢাকা মহানগরের সব আসনে ৬৩ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা মহানগরের ১৫টি আসনে ৬৩ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে এই ১৫ আসনে বিএনপির সব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হলেও জামায়াতের একজন প্রার্থীসহ দুজনের মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছে। এসব আসনে ১৯৪ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন।

ঢাকা মহানগরের (ঢাকা-৪, ঢাকা-৫, ঢাকা-৬, ঢাকা-৭, ঢাকা-৮, ঢাকা-৯, ঢাকা-১০, ঢাকা-১১, ঢাকা-১২, ঢাকা-১৪, ঢাকা-১৬, ঢাকা-১৭ ও ঢাকা-১৮)—এই ১৩টি আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা হলেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার। এই আসনগুলোর মনোনয়নপত্র যাচাই শেষে আজ শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে বিষয়টি জানানো হয়। আর ঢাকা মহানগরের বাকি দুটি আসন ঢাকা-১৩ ও ঢাকা-১৫-এর রিটার্নিং কর্মকর্তা হলেন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা। এই দুই আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই করা হয় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে।

ঢাকা মহানগরের ১৩টি আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী আজ শনিবার সন্ধ্যার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন

ঢাকা মহানগরের ১৩টি আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী আজ শনিবার সন্ধ্যার পর সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর আওতাধীন আসনগুলোতে মনোনয়নপত্র নিয়েছিলেন ২৫৩ জন। জমা দিয়েছিলেন ১৭৪ জন। এর মধ্যে বৈধ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন ১১৮ জন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী বলেন, ১৩টি আসনে বিএনপির সব প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা-১৮ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মুহাম্মদ আশরাফুল হকের মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে। আশরাফুল হক সংশ্লিষ্ট একটি নথি আগামীকাল রোববার জমা দেবেন। তিনি সময় প্রার্থনা করেছেন। তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

যাঁদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগই স্বতন্ত্র প্রার্থী উল্লেখ করে এই রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মোট ভোটারের অন্তত ১ শতাংশের স্বাক্ষর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হয়। কিন্তু বেশির ভাগ প্রার্থী তা সঠিকভাবে দিতে পারেননি। ঋণখেলাপির কারণে কয়েকজনের প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে। কিছু আবার বাতিল হয়েছে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনসংক্রান্ত জটিলতার কারণে। প্রার্থিতা বাতিল হওয়া ব্যক্তিরা আপিল করতে পারবেন বলেও জানান তিনি।

বাকি দুটি আসনে (ঢাকা-১৩ ও ঢাকা ১৫) ২০টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল বলে সাংবাদিকদের জানান দুই আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলী। তিনি বলেন, এর মধ্যে ১১টি বৈধ হয়েছে। একজনের মনোনয়নপত্র স্থগিত হয়েছে। বাকি আটটি বাতিল হয়েছে।

আরও পড়ুন