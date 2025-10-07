তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার বিশ্বকে আস্থা দিয়েছে, তিনি বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম: মির্জা ফখরুল

দুটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাতে তাঁর দেশ পরিচালনার সক্ষমতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে বলে মনে করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘আমরা এখন অত্যন্ত আশাবাদী যে আমাদের নেতা গতকাল যে ইন্টারভিউ দিয়েছেন বিবিসিতে এবং ফিন্যান্সিয়াল টাইমসে, এই ইন্টারভিউ শুধু বাংলাদেশ জাতিকে নয়, সমগ্র বিশ্বকে এই আস্থা দিয়েছে যে আমাদের এই নেতা আমাদের এই জাতিকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।’
আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিক্ষকদের এক মহাসমাবেশে বিশেষ বক্তার বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এসব কথা বলেন। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে এই মহাসমাবেশের আয়োজন করে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট।
বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে উপস্থিত শিক্ষকদের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে হবে।
বিএনপির মহাসচিব বলেন, শিক্ষকদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে বিএনপি অবগত আছে। এগুলো বিএনপিরও দাবি। বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফায় এসব দাবি পূরণের কথা বলা আছে।
আগামী নির্বাচনে শিক্ষকদের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘আপনারা প্রতিটি জায়গায় দায়িত্ব পালন করবেন। গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে যে সেই নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে পরিচালিত করার। কেউ যেন সেটাকে পরিচালিত করতে না পারে, তার দিকে আপনারা সজাগ–সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।’
মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মো. সেলিম ভূঁইয়া। সঞ্চালনা করেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসচিব চৌধুরী মুগীসউদ্দীন মাহমুদ ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন।
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং এ জেড এম জাহিদ হোসেন, সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহ প্রমুখ।