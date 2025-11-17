নির্বাচন বানচালের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের

বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা ও আগামী নির্বাচন বানচাল করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশের ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম।
মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ফয়জুল হাকিম এ আহ্বান জানান। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সামনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
ভাসানীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ফয়জুল হাকিম বলেন, সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রামের যে পতাকা মাওলানা ভাসানী তুলে দিয়ে গেছেন, তা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মাওলানা ভাসানী ছিলেন আজীবন আপসহীন।
জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের জাতীয় পরিষদের সদস্য কাজী ইকবাল বলেন, ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের শাসকদের বিদায় জানিয়ে ছিলেন। ১৯৬৯ সালে ঘেরাও আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব শাহীর পতন ত্বরান্তিত করেন।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাধারণ সম্পাদক শফী রহমান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ঢাকা অঞ্চলের সংগঠক রফিক আহমেদ ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মিতু সরকার। আলোচনা সভায় কবি শামসুর রাহমানের ‘সফেদ পাঞ্জাবি’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন ইশরাত জাহান।