নির্বাচনের আগে গণভোটের দাবি জানিয়ে কাল স্মারকলিপি দেবে জামায়াত

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের দাবি জানিয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারকে স্মারকলিপি দেবে জামায়াতে ইসলামী। নির্বাচনের আগে যেকোনো দিন এটি হতে পারে। এতে দলটির কোনো আপত্তি নেই।
আজ বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘নির্বাচনের আগে অ্যানি ডে (যেকোনো দিন) সরকার যদি এটা (গণভোট) অ্যারেঞ্জমেন্ট করে, ইলেকশন কমিশনকে বলে দেয়...উনারা (নির্বাচন কমিশন) বলেছেন, গভর্মেন্ট যদি বলে, তাহলে অবশ্যই গভর্মেন্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা সেটা বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত আছি। আমরা করব। আমরা সরকারকে এই দাবি আগামীকাল ফরমালি (আনুষ্ঠানিক) স্মারকলিপি প্রদান করার মাধ্যমে জানাব।’
হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘আগামীকাল বেলা ১১টায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে আমরা লিখিতভাবে তুলে ধরব। এ জন্য আমাদের দাবি আগের মতোই একেবারে সুস্পষ্ট, গণভোট যেন অবশ্যই নির্বাচনের আগে হয় এবং পৃথক দিবসে হয়।’
আট দল মিলে পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন চলমান আছে উল্লেখ করে হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘আন্দোলন চলমান আছে। সে আন্দোলনের মধ্যে আমরা মেইন ফোকাস (প্রধান লক্ষ্য) দিয়েছি, জুলাই সনদের অধ্যাদেশ নয়, আদেশ জারি। অনেক বিলম্ব হয়েও গেছে। আমরা জানি, এ ধরনের আদেশ জারি করতে এক বা দুই দিন লাগে, সে জায়গায় আজকে অনেক দিন হয়ে গেল, প্রায় সপ্তাহ অতিক্রম করে গেছে।’ দ্রুত সকারকে আদেশ জারি করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গণভোটটা এই আদেশকে আরও শক্তিশালী করবে, মজবুত করবে।’
সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে হলে, গণভোট উপেক্ষিত থাকবে জানিয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, একই দিনে ভোট মানে হচ্ছে, কোনো কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত হলে গণভোটের ফলাফল স্থগিত হয়ে যাবে। এ ছাড়া মানুষের মনোযোগ না থাকার শঙ্কাও করছেন তিনি। নির্বাচনের দিনে গণভোটের চেষ্টাকে পাতানো ফাঁদ বলেও আখ্যা করেন তিনি।
নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রবাসীদের ভোট, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, আইনশৃঙ্খলা, নির্বাচনি জোটসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে বলেও জানান হামিদুর রহমান আযাদ।