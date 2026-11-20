‘আওয়ামী সন্ত্রাসবাদের’ মাত্রা যদি আরও বাড়ে, সরকার যদি আইনগতভাবে সেটি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে মন্তব্য করেছেন আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান (মঞ্জু)। তিনি বলেছেন, ‘দেশে যদি গৃহযুদ্ধ বাধে, তাহলে তার দায় বর্তমান সরকার ও আওয়ামী লীগকে যৌথভাবে বহন করতে হবে।’
শুক্রবার বিকেলে সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার ঝিলমিল মিলনায়তনে এবি পার্টির এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মজিবুর রহমান এ কথা বলেন। দলটির সহযোগী সংগঠন এবি যুব পার্টির সুনামগঞ্জ জেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে মজিবুর রহমান বলেন, গাড়ি-বাড়ি পুড়িয়ে, মানুষ হত্যা করে যারা বলে, ‘আমরা আবার রাজনীতিতে ফিরব’, তাদের বোঝা উচিত, জনগণকে নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ঠ করার কারণেই তাদের শোচনীয় পতন হয়েছিল।
গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে এ বি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, তরুণদের অনৈক্য এবং সরকারি দলের প্রহসনমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে পরাজিত ফ্যাসিবাদ আবার স্বরূপে আবির্ভূত হওয়ার সাহস পাচ্ছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবি পার্টির সুনামগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক সৈয়দ তালহা আলম। প্রধান বক্তা ছিলেন এবি যুব পার্টির সদস্যসচিব হাদীউজ্জামান খোকন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্বাস ইসলাম খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী নাসির। অনুষ্ঠানে সুজন আহমদকে আহ্বায়ক ও আক্তার হুসেনকে সদস্যসচিব করে এবি যুব পার্টির সুনামগঞ্জ জেলা শাখার ৩১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।