ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর মুক্তি চাইল গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টসহ নানা সংগঠন

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট। অবিলম্বে হামলা বন্ধ এবং মাদুরো ও ফ্লোরেসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের মোর্চাটি।
একই ঘটনার প্রতিবাদে আজ সন্ধ্যায় রাজধানীতে মশাল ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে উদীচীসহ কয়েকটি প্রগতিশীল সংগঠন।
যুক্তরাষ্ট্রের হামলাকে ‘আগ্রাসন’ ও ‘দস্যুবৃত্তি’ উল্লেখ করে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ভেনেজুয়েলার তেল ও খনিজ সম্পদ দখল করার হীন উদ্দেশ্য থেকেই এ আক্রমণ করা হয়েছে। এ আক্রমণের মাধ্যমে তারা মাদুরো সরকারকে উচ্ছেদ করে মার্কিন অনুগত পুতুল সরকার ক্ষমতায় বসিয়ে ভেনেজুয়েলার তেল ও জ্বালানি সম্পদ লুটপাট করতে চায়।’
বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা হলেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ ক্কাফী রতন, বাংলাদেশ জাসদের সভাপতি শরীফ নূরুল আম্বিয়া ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্ক্সবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আবদুল আলী।
এ ঘটনার প্রতিবাদে আগামীকাল রোববার বিকেল চারটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট।
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা এবং প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে সস্ত্রীক অপহরণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। এক বিবৃতিতে উদীচীর কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে বলেছেন, ‘একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মধ্যযুগীয় কায়দায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।’
এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ সন্ধ্যায় মশাল নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে উদীচীসহ কয়েকটি প্রগতিশীল সংগঠন। সংগঠনগুলো ‘সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ’ ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করে। কর্মসূচি থেকে ভেনেজুয়েলায় অবিলম্বে হামলা বন্ধ, মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে সুস্থ অবস্থায় ফেরত দেওয়া এবং আগ্রাসনের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে যুক্তরাষ্ট্রকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দাবি জানানো হয়।
মশালমিছিলটি রাজধানীর পুরানা পল্টন মোড় থেকে শুরু হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এ কর্মসূচিতে উদীচীর পাশাপাশি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, ক্ষেতমজুর সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
ভেনেজুয়েলায় হামলার ঘটনায় পৃথক বিবৃতি দিয়েছে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম। তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘ভেনেজুয়েলায় সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের একটি অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানো বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতাকামী জনগণের কর্তব্য।’
ফয়জুল হাকিম আরও বলেন, ‘বহু বছর ধরে ভেনেজুয়েলায় একটি অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র চক্রান্ত চালিয়ে আসছিল। এখন সামরিক আগ্রাসন পরিচালনা করে সেখানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর হামলা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণ মেনে নিতে পারে না। ভেনেজুয়েলার তেল সম্পদ লুণ্ঠনের লক্ষ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে।’
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আগামীকাল বেলা তিনটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের পৃথক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল।