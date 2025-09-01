প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ফুল নিয়ে বিএনপির কার্যালয়ে এনসিপির নেতারা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ সোমবার সন্ধ্যায় বিএনপির গুলশানের অফিসে উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা জানায় এনসিপির প্রতিনিধিদল।
এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলমের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন ও আরিফুল ইসলাম আদীব, কেন্দ্রীয় সংগঠক মোস্তাক আহমেদ ও কেন্দ্রীয় সদস্য তৌহিদ হোসেন।
বিএনপির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।