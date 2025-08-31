নিষিদ্ধের দাবি অযৌক্তিক, ভীত নয় জাতীয় পার্টি: শামীম হায়দার পাটোয়ারী

জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের দাবিকে অযৌক্তিক বলে মনে করেন দলটির (জি এম কাদের অংশ) মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি বলেন, আরপিও অনুযায়ী যেসব কাজ করলে একটি দলের নিবন্ধন বাতিল হতে পারে, এমন কোনো কাজ জাতীয় পার্টি কখনোই করেনি। জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে এমন কোনো অভিযোগও নেই। তাই নিষিদ্ধের দাবিতে তারা ভীতসন্ত্রস্ত নয়। আশা করেন, সরকার ভ্রান্ত দাবিতে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবে না।
আজ রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয় মিলনায়তনে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে শামীম হায়দার পাটোয়ারী এ কথাগুলো বলেন।
শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘গতকাল (শনিবার) সন্ত্রাসীরা আমাদের দলীয় কার্যালয়ে আগুন দিয়েছিল। আমরা পুলিশ বাহিনীর কাছে কৃতজ্ঞ, তারা দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করেছে।’
জাপা মহাসচিব বলেন, ‘এই মুহূর্তে অনেকেই জাতীয় পার্টিকে ব্যান (নিষিদ্ধ) করার কথা বলছে। জাতীয় পার্টি কখনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেনি, তাই সন্ত্রাসবিরোধী আইনে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করা বা কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার আইনগত দাবি উঠতে পারে না।’
নেতা–কর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘সবাই প্রস্তুত থাকুন। কোনো আঘাত এলে জবাব দিতে হবে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে করব। প্রয়োজনে সবাইকে ঢাকায় আসতে হবে। জাতীয় পার্টি ব্যান করার চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যাবে।’
জি এম কাদেরের নেতৃত্বে জাপা ঐক্যবদ্ধ আছে উল্লেখ করে দলের মহাসচিব বলেন, দেশ, জনগণ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে জাতীয় পার্টি কাজ করছে। দেশটা সবার, সবাই মিলেই এই দেশকে বাঁচাতে হবে।
প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও দলীয় সূত্রগুলো জানায়, গতকাল শনিবার বিকেল চারটার দিকে বিজয়নগরে গণ অধিকার পরিষদের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন দলটির নেতা-কর্মীরা। সমাবেশ শেষে দলটির নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে পল্টন মোড়, জাতীয় প্রেসক্লাব, মৎস্য ভবন ও কাকরাইল ঘুরে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে এলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন। এর কিছুক্ষণ পর একদল ব্যক্তি এসে জাপার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা চালায়। একপর্যায়ে কার্যালয়ের নিচতলায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরে পুলিশ লাঠিপেটা ও জলকামান ব্যবহার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।